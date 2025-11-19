Monterey Capital Acquisition A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Monterey Capital Acquisition A hat am 17.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,610 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 43,49 Prozent auf 8,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at