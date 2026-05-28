28.05.2026 06:31:29

Monterey Capital Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Monterey Capital Acquisition A hat am 26.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Monterey Capital Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,33 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -7,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 9,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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