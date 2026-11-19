Monterey Capital Acquisition A präsentierte in der am 17.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Monterey Capital Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,40 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,490 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent auf 8,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at