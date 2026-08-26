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26.08.2026 06:31:28
Monterey Capital Acquisition A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Monterey Capital Acquisition A stellte am 24.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Monterey Capital Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,010 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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