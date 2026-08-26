Monterey Capital Acquisition A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Monterey Capital Acquisition A stellte am 24.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Monterey Capital Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,010 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at