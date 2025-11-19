|
19.11.2025 06:31:28
Monterey Capital Acquisition hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Monterey Capital Acquisition äußerte sich am 17.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,610 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,7 Millionen USD – ein Plus von 43,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Monterey Capital Acquisition 6,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Zahlen im Blick: ATX letztlich kräftig im Plus -- DAX schließt stabil -- Wall Street letztlich zurückhaltend -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte freundlich. Der deutsche Leitindex notierte letztlich minimal tiefer. Die US-Börsen zeigten sich verhalten. Asiens Börsen präsentierten sich am Mittwoch uneinheitlich.