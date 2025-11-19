Monterey Capital Acquisition hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Monterey Capital Acquisition äußerte sich am 17.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,610 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,7 Millionen USD – ein Plus von 43,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Monterey Capital Acquisition 6,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at