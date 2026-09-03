Montero Mining and Exploration legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Montero Mining and Exploration hat am 31.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at