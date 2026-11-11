Montes Archimedes Acquisition A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Montes Archimedes Acquisition A hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,29 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Montes Archimedes Acquisition A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2136,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 35,1 Millionen USD im Vergleich zu 1,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at