Montes Archimedes Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Montes Archimedes Acquisition A hat am 20.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,290 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 66,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,6 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,5 Millionen USD.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,430 USD. Im Vorjahr waren -0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Montes Archimedes Acquisition A mit einem Umsatz von insgesamt 8,26 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,05 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -71,57 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at