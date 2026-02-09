|
Montes Archimedes Acquisition A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Montes Archimedes Acquisition A veröffentlichte am 06.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,38 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,230 USD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Montes Archimedes Acquisition A 2,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 77,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,0 Millionen USD umgesetzt worden.
