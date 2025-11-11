Montes Archimedes Acquisition A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Montes Archimedes Acquisition A hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Montes Archimedes Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,310 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 1,6 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 64,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at