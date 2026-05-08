Montrose Environmental Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Montrose Environmental Group hat am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 168,5 Millionen USD, gegenüber 177,8 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,24 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at