Montrose Environmental Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Montrose Environmental Group lud am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,24 USD, nach 0,210 USD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Montrose Environmental Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 203,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 224,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at