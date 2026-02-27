Montrose Environmental Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Montrose Environmental Group lud am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,23 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,900 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 189,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 193,3 Millionen USD ausgewiesen.

Montrose Environmental Group hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -2,220 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 830,54 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Montrose Environmental Group 696,39 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at