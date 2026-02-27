|
27.02.2026 06:31:29
Montrose Environmental Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Montrose Environmental Group lud am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,23 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,900 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 189,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 193,3 Millionen USD ausgewiesen.
Montrose Environmental Group hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -2,220 USD je Aktie gewesen.
Umsatzseitig wurden 830,54 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Montrose Environmental Group 696,39 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.