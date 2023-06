Monument beginnt mit der Lieferung von Goldkonzentrat aus der Selinsing-Goldmine

VANCOUVER, British Columbia, June 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) ("Monument" oder das "Unternehmen") freut sich, die ersten Goldkonzentratlieferungen und -verkäufe aus der neu errichteten Flotationsanlage in der Selinsing-Goldmine bekanntzugeben.



Präsidentin und CEO Cathy Zhai dazu: "Die Aufnahme der Lieferung und des Verkaufs von Goldkonzentrat aus der Flotationsanlage ist ein bedeutendes Ereignis für uns. Die anfängliche Abnahme von 2.000 Trockenmetertonnen Konzentrat aus Selinsing markiert den Beginn einer Einnahmequelle für Goldkonzentrat und stellt unseren operativen Cashflow wieder her. Wir möchten unseren hart arbeitenden Betriebsteams, dem Verwaltungspersonal im Hintergrund und unseren Geschäftspartnern dafür danken, dass sie dies ermöglicht haben."

Abbildung 1. Verladung von Konzentrat für den Transport ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a1162bd5-af46-4968-8c83-65de40268dd4

Abbildung 2. Konzentratversand an der Wiegebrücke ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cffef76d-eea8-4be4-a053-e8660d3b2602

Lieferung und Verkauf von Goldkonzentrat

Das Interesse potenzieller Käufer am Goldkonzentrat aus Selinsing ist beträchtlich. Alle Ausfuhr- und Transportgenehmigungen liegen vor, und die ersten Lkw-Ladungen mit Konzentrat wurden am 18. Juni 2023 vom Lager in Selinsing zur Freihandelszone Johor transportiert. Bislang wurden 490 Trockenmetertonnen Konzentrat von einer anfänglichen Abnahmemenge von 2.000 Trockenmetertonnen auf den Transportweg gebracht. Das Wiegen, die Probenahme und die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts des gelieferten Konzentrats werden in der Freihandelszone Johor von einem international anerkannten Vermessungsunternehmen durchgeführt.

Weitere 3.000 Trockenmetertonnen Konzentrat stehen derzeit zum Verkauf. Das Unternehmen beabsichtigt, nach einer Probelieferung die Anzahl der Lkws schrittweise zu erhöhen, um den logistischen Ablauf beim Verkauf der Produktmengen im Rückstand zu beschleunigen. In Zukunft wird das Konzentrat routinemäßig an die Käufer versandt. Der Rückstand wurde durch ein langwieriges anfängliches Verwaltungsverfahren zur Einholung aller relevanten Genehmigungen und zur Organisation der Logistik verursacht. In den letzten sechs Monaten hat das Unternehmen ein Logistikteam und eine Vertriebskette für das Selinsing-Projekt aufgebaut.

Update zur kommerziellen Produktion

Der Betrieb der Flotationsanlage verbessert sich – mit bis zu 99 % der Auslegungskapazität im Juni 2023 und einer Gesamtkapazität von 83 % im 30-Tages-Zeitraum bis zum 17. Juni 2023. Gerissene Filtertücher waren weiterhin ein Problem, und es wurde immer noch auf neue Tücher vom Lieferanten der Filterpresse, McLanahan, gewartet. Neue HDPE-Rohre wurden geliefert, um die Unterlaufleitung des Konzentrateindickers zu verbessern. Eine ähnliche Aufrüstung war für die Konzentratleitung des Flotationsreinigers geplant, die sich mit zunehmender Flotationsmasse als Engpass herausstellte.

Abbildung 3: Flotationsanlage von Selinsing ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/37821405-f833-4d9f-836b-7320ab442801

Die Flotationsausbeute hat sich stetig verbessert, da ein zunehmender Anteil an neu abgebautem Übergangserz und frischem Erz verarbeitet wurde. Im Juni 2023 wurde eine tägliche Ausbeute von mehr als 80 % verzeichnet, obwohl die durchschnittliche Ausbeute von 68 % in diesem Monat durch die Verarbeitung von altem Übergangserz mit schlechter Leistung zu Beginn des Monats verursacht wurde.

Der Bau des überdachten Konzentratlagers wurde fortgesetzt, wobei das Hauptdach fertiggestellt und die Außenwand aus Beton zu etwa 50 % fortgeschritten ist. Die Arbeiten zum Ausbau des Pultdachs auf dem Filterpressengebäude wurden fortgesetzt. Die Absackanlage wurde für den Versand nach Malaysia vorbereitet.

Update zum Abbau

Der Abbau der Gruben Buffalo Reef Stage 1 BRC2 und BRC3 wurde fortgesetzt, wobei sowohl Übergangs- als auch frisches Erz an das ROM-Pad geliefert wurde und die Versorgung der Flotationsaufbereitungsanlage mit Erz für etwa einen Monat aufrechterhalten wurde. Im Juni 2023 wurde eine neue Bohranlage geliefert, so dass nun neun Nivellierbohranlagen in Betrieb sind; eine zehnte Anlage soll im August 2023 geliefert werden. Der Abbaubetrieb zielt darauf ab, eine dreimonatige Versorgung mit Erz im ROM zu erreichen und aufrechtzuerhalten.

Der Bau des Sprengstoffdepots kam mit der Lieferung des Behälters für die Vergasung von Emulsionen in loser Schüttung und der Fertigstellung des Stromanschlusses gut voran. Damit soll die Abhängigkeit von Sprengstofflieferungen durch den einzigen marktbeherrschenden Lieferanten im Land beseitigt werden, da dieser in den letzten Monaten nicht genügend Lastwagen zur Verfügung hatte. Die Isotainer-Lagertanks sollen Ende Juni 2023 geliefert werden und das Sprengstofflager wird Anfang Juli 2023 in Betrieb genommen.

Es wurde mit dem Umbau des alten Kernschuppens zu einer erweiterten Probenaufbereitungsanlage begonnen, die bis zu 700 Grade-Control-Proben pro Tag verarbeiten kann, wodurch ein weiterer wichtiger Engpass im Abbauzyklus beseitigt wird.

Risiken

Andere Betriebsrisiken im Zusammenhang mit den Abbau- und Verarbeitungsprozessen werden kontinuierlich bewertet, um die Leistung zu verbessern.

Das Unternehmen überwacht die unkontrollierbaren Risikofaktoren, die mit dem Bau und dem Betrieb der Flotationsanlage verbunden sind, genau. Dazu gehören unter anderem: Änderungen der Marktbedingungen, Änderungen der Goldpreise, Betriebsrisiken, einschließlich des Mangels an kritischen Teilen, was eine längere Anlaufzeit als erwartet verursachen kann, und Änderungen der behördlichen Beschränkungen in Bezug auf den Arsengehalt im Goldkonzentrat.

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die zu 100 % unternehmenseigene Selinsing-Goldmine in Malaysia und das Murchison Gold Project in der Murchison-Region in Westaustralien besitzt und betreibt. Das Unternehmen hält eine 20%ige Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, dessen Miteigentümer Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben Region hat. Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 200 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein.

