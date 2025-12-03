Monument Mining gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Monument Mining hat am 01.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 CAD, nach 0,010 CAD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 68,93 Prozent auf 44,6 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at