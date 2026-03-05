|
Monument Mining mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Monument Mining hat am 02.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS belief sich auf 0,08 CAD gegenüber 0,040 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 68,6 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 147,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,7 Millionen CAD in den Büchern standen.
