Monument Mining präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Monument Mining hat am 29.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Monument Mining ein EPS von 0,110 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 51,3 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 6,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 54,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,280 CAD beziffert, während im Vorjahr 0,150 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Monument Mining 228,99 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 66,43 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 137,59 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at