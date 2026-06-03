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03.06.2026 06:31:29
Monument Mining stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Monument Mining ließ sich am 01.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Monument Mining die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,010 CAD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 126,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 64,5 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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