Monumental Minerals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Monumental Minerals hat am 27.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,01 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at