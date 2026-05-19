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19.05.2026 13:29:58
Monzo boss pledges European expansion as profits jump
Diana Layfield pointed to ‘Monzo-shaped hole’ in markets across EuropeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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