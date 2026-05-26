|
26.05.2026 06:00:15
Monzo spends heavily on ‘refer a friend’ rewards to boost market share
London-based fintech records ‘staggering’ increase in spending on referral feesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Frieden bleibt: ATX und DAX etwas tiefer erwartet -- Asiatische Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften mit leichten Verlusten in den Handel starten. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Dienstag mit unterschiedlichen Vorzeichen.