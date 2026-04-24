Moodys gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Moodys hat am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,73 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,46 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,92 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,08 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at