Moodys hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Moodys hat am 22.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,12 Prozent auf 2,19 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at