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23.11.2026 08:45:40
Moody's hebt Portugals Rating auf A2 an
DOw JONES--Moodys's hat die Kreditwürdigkeit Portugals hochgestuft. Wie die Ratingagentur mitteilte, liegt das Langfristrating nun bei A2 (zuvor: A3), und der Ausblick ist stabil. Moody's begründete die Entscheidung mit der gestiegenen Zuversicht, "dass Portugal in der Lage sein wird, eine Politik beizubehalten, die einen anhaltenden Rückgang der Schuldenlast und ein robustes Wirtschaftswachstum begünstigt - selbst vor dem Hintergrund eines stärker fragmentierten innenpolitischen Umfelds".
Die robusten Wachstumsaussichten Portugals würden durch jüngste Reformen im Rahmen des nationalen Aufbau- und Resilienzplans gestützt, ebenso wie durch Reformen der Migrationspolitik, die den anhaltenden Zuzug von Fachkräften mit Kapazitätsengpässen in Bereichen wie dem Wohnungsmarkt in Einklang brächten.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/cbr
(END) Dow Jones Newswires
November 23, 2026 02:45 ET (07:45 GMT)
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