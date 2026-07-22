Moody's Aktie

Moody's für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915246 / ISIN: US6153691059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.07.2026 13:40:44

Moody's Q2 Profit Jumps; Reaffirms FY26 Revenue Growth Outlook; Stock Down

(RTTNews) - Credit ratings and analytics company Moody's Corporation (MCO) on Wednesday reaffirmed its full-year 2026 revenue growth outlook and narrowed its adjusted earnings guidance. The company's second-quarter profit surged more than 50%.

However, Moody's shares fell nearly 2% in pre-market trading after closing at $490.77 on Tuesday.

The company continues to expect high-single-digit percentage revenue growth for fiscal 2026. It now forecasts adjusted earnings per share of $16.50 to $17.00, compared with its prior outlook of $16.40 to $17.00. Moody's expects reported EPS of $16.00 to $16.50, versus its previous forecast of $16.00 to $16.60.

For the second quarter, net profit increased to $878 million, or $5.03 per share, from $578 million, or $3.21 per share, a year earlier. Excluding items, adjusted earnings were $816 million, or $4.68 per share.

Revenue rose 15.1% to $2.185 billion from $1.898 billion in the prior-year period.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Moody's Corp.

mehr Nachrichten