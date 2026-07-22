Moody's Aktie
WKN: 915246 / ISIN: US6153691059
|
22.07.2026 13:40:44
Moody's Q2 Profit Jumps; Reaffirms FY26 Revenue Growth Outlook; Stock Down
(RTTNews) - Credit ratings and analytics company Moody's Corporation (MCO) on Wednesday reaffirmed its full-year 2026 revenue growth outlook and narrowed its adjusted earnings guidance. The company's second-quarter profit surged more than 50%.
However, Moody's shares fell nearly 2% in pre-market trading after closing at $490.77 on Tuesday.
The company continues to expect high-single-digit percentage revenue growth for fiscal 2026. It now forecasts adjusted earnings per share of $16.50 to $17.00, compared with its prior outlook of $16.40 to $17.00. Moody's expects reported EPS of $16.00 to $16.50, versus its previous forecast of $16.00 to $16.60.
For the second quarter, net profit increased to $878 million, or $5.03 per share, from $578 million, or $3.21 per share, a year earlier. Excluding items, adjusted earnings were $816 million, or $4.68 per share.
Revenue rose 15.1% to $2.185 billion from $1.898 billion in the prior-year period.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Moody's Corp.
|
21.07.26
|Ausblick: Moodys legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.07.26
|S&P 500-Titel Moodys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Moodys von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.07.26
|S&P 500-Titel Moodys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Moodys-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
06.07.26
|S&P 500-Titel Moodys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Moodys von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.06.26
|S&P 500-Papier Moodys-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Moodys von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
22.06.26
|S&P 500-Titel Moodys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Moodys von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.06.26
|Angespannte Stimmung in New York: So steht der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
15.06.26
|S&P 500-Wert Moodys-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Moodys von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)