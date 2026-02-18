Moody's Aktie
WKN: 915246 / ISIN: US6153691059
|
18.02.2026 13:56:02
Moody's Sees Strong Growth In FY26; Shares Up 3.2% - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the fourth quarter on Wednesday, Moody's Corp. (MCO) initiated its earnings, adjusted earnings and revenue growth guidance range for the full-year 2026.
For fiscal 2026, the company now projects earnings in a range of $15.00 to $15.60 per share adjusted earnings in the range of $16.40 to $17.00 per share on revenue growth in the high-single-digit percent range.
On February 10, 2026, the Moody's Board of Directors declared a regular quarterly dividend of $1.03 per share of MCO Common Stock, payable on March 13, 2026, to stockholders of record at the close of business on March 2, 2026.
In Wednesday's pre-market trading, MCO is trading on the NYSE at $437.46, up $13.59 or 3.21 percent.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Moody's Corp.
|
18.02.26
|Börse New York: Anleger lassen S&P 500 zum Start steigen (finanzen.at)
|
17.02.26
|Ausblick: Moodys veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
16.02.26
|S&P 500-Titel Moodys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Moodys von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.02.26
|S&P 500-Titel Moodys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Moodys von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.02.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
09.02.26
|S&P 500-Wert Moodys-Aktie: So viel hätte eine Investition in Moodys von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Moodys stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
02.02.26
|S&P 500-Papier Moodys-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Moodys von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)