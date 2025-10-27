27.10.2025 07:05:40

Moody's senkt Ausblick für Frankreich auf negativ

Von Kelly Cloonan

DOW JONES--Moody's hat den Ausblick für Frankreich von stabil auf negativ gesenkt. Als Grund nannte die Ratingagentur das erhöhte Risiko, dass die fragmentierte politische Landschaft des Landes die Funktionsfähigkeit seiner gesetzgebenden Organe weiterhin beeinträchtigen werde.

Moody's befürchtet, dass sich die fiskalischen Kennzahlen Frankreichs schneller als erwartet abschwächen, falls politische Instabilität die Fähigkeit der Regierung beeinträchtige, wichtige politische Herausforderungen anzugehen. Dazu zählt die Agentur das hohe Haushaltsdefizit, eine steigende Schuldenlast und einen Anstieg der Kreditkosten.

Die politische Fragmentierung könne zudem wichtige Bestimmungen früherer Strukturreformen, einschließlich der Rentenreform von 2023, rückgängig machen, so Moody's. Dennoch hat die Agentur die Bonität Frankreichs mit Aa3 bestätigt und auf die starke Wirtschaft des Landes verwiesen. S&P hatte Frankreich Mitte Oktober auf A+ von AA- abgestuft.

