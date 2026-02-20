Moodys: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Moodys hat am 18.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,89 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,43 USD geschätzt. Der Umsatz war auf 1,87 Milliarden USD geschätzt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 13,67 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 11,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 7,72 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Moodys einen Umsatz von 7,09 Milliarden USD eingefahren.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 14,73 USD sowie einen Umsatz von 7,69 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.at