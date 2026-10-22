Moodys stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Moodys hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,24 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,02 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 2,01 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at