Moog B: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Moog B hat am 30.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Moog B 1,10 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 910,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at