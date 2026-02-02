|
02.02.2026 06:31:29
Moog B: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Moog B hat am 30.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Moog B 1,10 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 910,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!