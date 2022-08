Moog B: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Moog B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2022 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1,57 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Moog B 1,12 USD je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 772,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Moog B 707,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at