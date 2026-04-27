Moog B: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Moog B hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 2,55 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Moog B noch ein Gewinn pro Aktie von 1,75 USD in den Büchern gestanden.

Moog B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,05 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 934,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at