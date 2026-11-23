Moog B lud am 20.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,35 USD. Im Vorjahresviertel hatte Moog B 2,01 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,54 Prozent auf 1,25 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 2,68 USD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 1,13 Milliarden USD in den Büchern stehen werden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 13,11 USD. Im letzten Jahr hatte Moog B einen Gewinn von 7,33 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,52 Milliarden USD – ein Plus von 17,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Moog B 3,86 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 11,79 USD und einen Umsatz von 4,41 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at