24.11.2025 06:31:29
Moog B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Moog B hat am 21.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,01 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 1,05 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 917,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 7,33 USD gegenüber 6,40 USD je Aktie im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite hat Moog B im vergangenen Geschäftsjahr 3,86 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Moog B 3,61 Milliarden USD umsetzen können.
