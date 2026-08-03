Moog B: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Moog B lud am 31.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,74 USD. Im Vorjahresviertel hatte Moog B 1,87 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Moog B mit einem Umsatz von insgesamt 1,12 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 971,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,95 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at