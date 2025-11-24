Moog: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Moog hat am 21.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 2,01 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,33 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,05 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Moog einen Umsatz von 917,3 Millionen USD eingefahren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 7,33 USD gegenüber 6,40 USD je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Moog im vergangenen Geschäftsjahr 3,86 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Moog 3,61 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at