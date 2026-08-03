Moog gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Moog präsentierte am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 4,74 USD gegenüber 1,87 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,12 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 971,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at