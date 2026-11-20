(RTTNews) - Moog Inc. (MOG-B) reported a profit for its fourth quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $107 million, or $3.35 per share. This compares with $64 million, or $2.01 per share, last year.

Excluding items, Moog Inc. reported adjusted earnings of $108 million or $3.37 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 19.5% to $1.254 billion from $1.049 billion last year.

Moog Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $107 Mln. vs. $64 Mln. last year. -EPS: $3.35 vs. $2.01 last year. -Revenue: $1.254 Bln vs. $1.049 Bln last year.

Looking ahead to fiscal 2027, the company anticipates net sales of $4.950 billion and adjusted earnings of $13.30 per share.