Moog hat am 20.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,01 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Moog im vergangenen Quartal 1,25 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Moog 1,05 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,68 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 1,13 Milliarden USD geschätzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 13,11 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Moog ein EPS von 7,33 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 4,52 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Moog 3,86 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 11,79 USD und einen Umsatz von 4,41 Milliarden USD beziffert.

Redaktion finanzen.at