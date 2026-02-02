Moog stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Moog veröffentlichte am 30.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,46 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,64 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Moog mit einem Umsatz von insgesamt 1,10 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 910,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 20,88 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at