Parent Aktie

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WKN DE: A0NA6J / ISIN: US69945P1075

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26.05.2026 08:15:30

Moomoo Parent Futu Crashes 28% After China Proposes $271 Million Penalty Over Alleged Unlicensed Operations

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