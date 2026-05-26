Parent Aktie
WKN DE: A0NA6J / ISIN: US69945P1075
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26.05.2026 08:15:30
Moomoo Parent Futu Crashes 28% After China Proposes $271 Million Penalty Over Alleged Unlicensed Operations
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