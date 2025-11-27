Moon River Moly hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Moon River Moly hat am 26.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

