Moon River Moly hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Moon River Moly hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,080 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at