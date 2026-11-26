Moon River Moly präsentierte am 24.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Moon River Moly hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at