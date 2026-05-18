Moonbae Steel: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Moonbae Steel hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 62,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Moonbae Steel ein EPS von 24,00 KRW je Aktie vermeldet.

Moonbae Steel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 38,41 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 33,17 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at