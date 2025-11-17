Moonbae Steel legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Moonbae Steel äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 99,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren -5,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 35,40 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 8,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32,58 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at