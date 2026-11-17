Moonbae Steel hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 111,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 99,00 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 34,79 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 35,40 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at