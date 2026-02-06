Moonbae Steel zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Moonbae Steel hat am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 58,54 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Moonbae Steel ein EPS von -34,000 KRW je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Moonbae Steel 37,31 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 38,11 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 285,97 KRW. Im letzten Jahr hatte Moonbae Steel einen Gewinn von 346,00 KRW je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,66 Prozent auf 137,87 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 140,21 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at