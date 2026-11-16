Moonbat: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Moonbat veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Moonbat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 45,34 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 13,81 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,40 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 2,92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at