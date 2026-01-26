|
Moongipa Securities stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Moongipa Securities hat sich am 23.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,81 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,24 INR je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Moongipa Securities im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 103,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 862,8 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 424,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.
